Гэйб Винсент получил растяжение голеностопа

Защитник «Лейкерс» повредил ногу.

Винсент заработал растяжение голеностопа в третьей четверти матча против «Кингс» и ушел в раздевалку, хромая. Проведенный рентген не показал перелома.

За 18 минут на паркете защитник отметился 3 очками (0 из 4 с игры, 0 из 3 с дальней дистанции, 3 из 3 с линии), 1 подбором, 1 передачей и 1 перехватом.

«Лейкерс», которые минимум на неделю потеряли Луку Дончича, смогли обыграть «Сакраменто», благодаря 51 очку Остина Ривза.