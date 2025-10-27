Гэйб Винсент получил растяжение голеностопа
Защитник «Лейкерс» повредил ногу.
Винсент заработал растяжение голеностопа в третьей четверти матча против «Кингс» и ушел в раздевалку, хромая. Проведенный рентген не показал перелома.
За 18 минут на паркете защитник отметился 3 очками (0 из 4 с игры, 0 из 3 с дальней дистанции, 3 из 3 с линии), 1 подбором, 1 передачей и 1 перехватом.
«Лейкерс», которые минимум на неделю потеряли Луку Дончича, смогли обыграть «Сакраменто», благодаря 51 очку Остина Ривза.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?3075 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: CBS Sports
