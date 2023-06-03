Обозреватель Йован Буха: «Приоритет «Лейкерс» в межсезонье – снайперы»
«Лейкерс» постараются в межсезонье подписать игроков, которые смогут угрожать с дальней дистанции.
Об этом информирует обозреватель The Athletic Йован Буха.
«Приоритет «Лейкерс» в межсезонье – снайперы. Команда строится вокруг звездного дуэта Джеймс – Дэвис. Леброн атакует в проходах, Энтони работает в трехсекундной. Наличие игроков с броском поможет им освободить пространство под кольцом», – пишет Буха.
В сезоне-22/23 «озерники» дошли до финала Запада, где уступили «Денверу».
Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича
понаберут по объявлению