Обозреватель Йован Буха: «Приоритет «Лейкерс» в межсезонье – снайперы»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

«Лейкерс» постараются в межсезонье подписать игроков, которые смогут угрожать с дальней дистанции.

Об этом информирует обозреватель The Athletic Йован Буха.

«Приоритет «Лейкерс» в межсезонье – снайперы. Команда строится вокруг звездного дуэта ДжеймсДэвис. Леброн атакует в проходах, Энтони работает в трехсекундной. Наличие игроков с броском поможет им освободить пространство под кольцом», – пишет Буха.

В сезоне-22/23 «озерники» дошли до финала Запада, где уступили «Денверу».

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича

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10 комментариев

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Костя Кот
Лиллард дом говорят продал в Орегоне
+8
0
+8
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Mr.BadGuy
Ответ Костя Кот
Лиллард дом говорят продал в Орегоне
На Лилларда активов не хватит. Так и будет Дило пылить еще год
+2
0
+2
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Вялый Харден
слишком много этого ноунейма за последнее время стало
понаберут по объявлению
+2
-1
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Ocelot
у ГСВ есть парочка "Game 6" Клей и Джордан Пул :))
+1
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I'mNotChrisPaul
хороший вариант бы был - Изиманиснайнер
+1
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carmelo hot sause
На ум пока приходят Джеймс Джонс и Рэй Аллен. Вроде не заняты
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Алексааандр
при этом эти же снайперы не играли в плове толком
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noke
Ответ Vgorodeslyakot
Лейкерс нужны снайперы с хорошим пасом, который будет находит за дугой Леброна. Буха будто живет (пьет) в первый раз. Кэмерон Джонсон в помощь.
Да уж, представляю, как Лейкерс звонят в Бруклин - "нам нужен Кэмерон Джонсон" - и в трубке истерический гогот.
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