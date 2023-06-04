Кенни Смит: «Бронни Джеймсу предстоит пройти трудный путь, чтобы попасть в НБА»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Кенни Смит не уверен, что Бронни Джеймс, сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, попадет в НБА.
«Сын Леброна Джеймса – в университете Южная Калифорния, и чтобы попасть в НБА, ему предстоит пройти трудный путь, о котором многие забывают.
Большому баскетболу 75 лет, и только 5 100 игроков выходили на площадку. Поэтому ждать, что твой сын станет одним из этих 5 100 человек, просто бессмысленно. Но Леброн надеется, что у его сына получится», – сказал Смит.
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