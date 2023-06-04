Кенни Смит: «Бронни Джеймсу предстоит пройти трудный путь, чтобы попасть в НБА»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Кенни Смит Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Кенни Смит не уверен, что Бронни Джеймс, сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, попадет в НБА.

«Сын Леброна Джеймса – в университете Южная Калифорния, и чтобы попасть в НБА, ему предстоит пройти трудный путь, о котором многие забывают.

Большому баскетболу 75 лет, и только 5 100 игроков выходили на площадку. Поэтому ждать, что твой сын станет одним из этих 5 100 человек, просто бессмысленно. Но Леброн надеется, что у его сына получится», – сказал Смит.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича

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3 комментария

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zippa
Да, да, конечно верим. Сюжет отец и сын играют за одну команду, при этом отец один из GOAT, да за такое лига возьмёт Бронни в любых кондициях. Сам Смит на своих шоу будет отбалтывать этот повод все 82 игры сезона.
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boller_73
Брехня, НБА ни за что не упустит такой инфоповод, это ж столько барышей принесёт, Леброн и сын в одной команде. Потом ещё и фильм снимут
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A. V.
В ногах будут валяться у Бронни за возможность показывать и обсуждать☝️их игры с папой, а если Дед ещё как то дотянет до того дня, когда на площадку НБА сможет выйти Брайс - просто невозможно вообразить , что начнётся …трио Джеймсов на одном газоне))
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