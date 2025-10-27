Кавай Ленард повалился на паркет, пытаясь спровоцировать фол
Форвард «Клипперс» оказался на полу, но не дождался свистка.
В одном из эпизодов матча с «Портлендом» Кавай Ленард надеялся заработать штрафные в проходе против Джерами Гранта, но в итоге просто упал на паркет.
Судьи не зафиксировали ни фола у Гранта, ни пробежки у Ленарда.
«Клипперс» обыграли «Блэйзерс» (114:107), а Кавай Ленард стал самым результативным игроком матча с 30 очками на счету.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?3075 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
