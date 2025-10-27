Видео
1

Кавай Ленард повалился на паркет, пытаясь спровоцировать фол

Форвард «Клипперс» оказался на полу, но не дождался свистка.

В одном из эпизодов матча с «Портлендом» Кавай Ленард надеялся заработать штрафные в проходе против Джерами Гранта, но в итоге просто упал на паркет.

Судьи не зафиксировали ни фола у Гранта, ни пробежки у Ленарда.

«Клипперс» обыграли «Блэйзерс» (114:107), а Кавай Ленард стал самым результативным игроком матча с 30 очками на счету.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
