Кавай Ленард повалился на паркет, пытаясь спровоцировать фол

Форвард «Клипперс» оказался на полу, но не дождался свистка.

В одном из эпизодов матча с «Портлендом » Кавай Ленард надеялся заработать штрафные в проходе против Джерами Гранта , но в итоге просто упал на паркет.

Судьи не зафиксировали ни фола у Гранта, ни пробежки у Ленарда.

«Клипперс » обыграли «Блэйзерс» (114:107), а Кавай Ленард стал самым результативным игроком матча с 30 очками на счету.