Джабари Паркер и Алексей Покушевски получили травмы в матче «Партизана» с «Борац Чачаком»

«Партизан» потерял двух игроков.

Алексей Покушевски был вынужден покинуть площадку матча Адриатической лиги против «Борац Чачака» после удара по голове.

Джабари Паркер получил травму пальца, его статус остается не ясным. 

Тренер «Партизана» Желько Обрадович подчеркнул, что команда не будет рисковать ни одним из игроков.

«Покушевски получил удар по голове и не смог продолжить игру. Джабари травмировал палец, и это выглядит не очень хорошо, посмотрим. 

Шейк Милтон находится в процессе восстановления, работает, но все идет медленно. Мы не хотим рисковать. Как только он полностью восстановится, он вернется к баскетбольным тренировкам и начнет бегать», – рассказал Обрадович.

Несмотря на травмы, «Партизан» уверенно добыл свою четвертую победу в лиге, обыграв соперника со счетом 85:74.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
