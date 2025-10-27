Джабари Паркер и Алексей Покушевски получили травмы в матче «Партизана» с «Борац Чачаком»

«Партизан» потерял двух игроков.

Алексей Покушевски был вынужден покинуть площадку матча Адриатической лиги против «Борац Чачака » после удара по голове.

Джабари Паркер получил травму пальца, его статус остается не ясным.

Тренер «Партизана » Желько Обрадович подчеркнул, что команда не будет рисковать ни одним из игроков.

«Покушевски получил удар по голове и не смог продолжить игру. Джабари травмировал палец, и это выглядит не очень хорошо, посмотрим.

Шейк Милтон находится в процессе восстановления, работает, но все идет медленно. Мы не хотим рисковать. Как только он полностью восстановится, он вернется к баскетбольным тренировкам и начнет бегать», – рассказал Обрадович.

Несмотря на травмы, «Партизан» уверенно добыл свою четвертую победу в лиге, обыграв соперника со счетом 85:74.