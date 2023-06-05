«Денвер» в случае победы в чемпионате заработает 7,8 млн долларов, «Майами» – 6,4 млн

The Sporting News подсчитал суммы призовых, которые получит победитель сезона НБА-2022/23.

В НБА нет установленной суммы призовых денег, выдаваемых победителям чемпионата. Тем не менее, есть общий фонд, который распределяется между всеми участникам плей-офф.

Фонд состоит из средств от продажи билетов на матчи плей-офф. По данным NBC Sports, в 2016 году в фонде было 15 миллионов долларов, и он должен был увеличиваться на 1 миллион каждые два года. Однако, согласно сообщению Marca, призовые в этом году выросли почти до 27 миллионов долларов.

Используя данные NBC Sports и Marca, The Sporting News получил следующие суммы:

Команда с лучшим общим результатом: 777 840 долларов.

Команда с лучшим результатом в конференции: 1 361 206 долларов (по 680 603 доллару каждый)

Второй лучший результат в конференции: 1 094 078 долларов (по 547 039 долларов каждый)

Третий лучший результат в конференции: 816 729 долларов (по 408 364 доллара каждый)

Четвертый лучший результат в конференции: 641 862 доллара (по 320 931 доллару каждый)

Пятый лучший результат в конференции: 534 822 доллара (по 267 411 долларов каждый)

Шестой лучший результат в конференции: 364 782 доллара (по 182 391 доллару каждый)

Команды, участвующие в первом раунде: 6 439 658 долларов (по 402 479 долларов каждая)

Команды, вышедшие в полуфинал конференции: 3 831 216 долларов (по 478 902 доллара каждая)

Команды, вышедшие в финал конференции: 3 165 594 доллара (по 791 398 долларов каждая)

Команда, проигравшая в финале НБА: 3 164 731 доллар

Чемпион НБА: 4 775 940 долларов

Таким образом, если «Денвер» выиграет чемпионат в этом сезоне, он получит в сумме 7 809 925 долларов. «Майами» в случае победы в финальной серии заработает 6 448 719 долларов.

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