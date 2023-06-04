Эксперт Кристиан Уинфилд: «Батлер должен постоянно играть против Мюррэя»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Джамал Мюррэй Гэйб Винсент Баскетбол

Эксперт Кристиан Уинфилд считает, что у «Майами» будут шансы на победу в финальной серии с «Денвером», если Джимми Батлер переключится в защите на Джамала Мюррэя.

«Джимми Батлер должен постоянно держать Джамала Мюррея. Это единственный способ для «Майами» претендовать на победу. Пока что они проигрывают 0-1 после 26 очков от Мюррэя в четверг.

Джамал совершил 22 броска с игры, Батлер защищался против него только в двух случаях. Оба раза были промахи.

Тем не менее, «Майами», похоже, придерживается плана, при котором стартовый разыгрывающий Гэйб Винсент выступает в качестве основного опекуна Мюррэя. Тот реализовал 7 из 9 с игры, когда его держал Винсент, и всю игру с легкостью проникал в «краску», – написал Уинфилд.

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