Эксперт Кристиан Уинфилд считает, что у «Майами» будут шансы на победу в финальной серии с « », если Джимми Батлер переключится в защите на .

« должен постоянно держать Джамала Мюррея. Это единственный способ для « » претендовать на победу. Пока что они проигрывают 0-1 после 26 очков от Мюррэя в четверг.

Джамал совершил 22 броска с игры, Батлер защищался против него только в двух случаях. Оба раза были промахи.

Тем не менее, «Майами», похоже, придерживается плана, при котором стартовый разыгрывающий выступает в качестве основного опекуна Мюррэя. Тот реализовал 7 из 9 с игры, когда его держал Винсент, и всю игру с легкостью проникал в «краску», – написал Уинфилд.

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