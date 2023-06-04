Пол Пирс: «Денвер» выиграет финал в пяти матчах. Йокич выдает один из лучших перфомансов в плей-офф»
Чемпионы НБА в составе «Бостона» Пол Пирс и Кевин Гарнетт обсудили финал между «Денвером» и «Майами».
Пирс: «Денвер» выиграет финал в пяти матчах... Йокич выдает один из лучших перфомансов в плей-офф. Он набирает в среднем... Он только что вынес Леброна с сухим счетом? Леброн обычно не проигрывает всухую.
Гарнетт: Бро выдает сумасшедший перфоманс
Пирс: Я еще никогда не видел, чтобы кто-то настолько доминировал.
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