Чемпионы НБА в составе «Бостона» и обсудили финал между « » и « ».

Пирс: «Денвер» выиграет финал в пяти матчах... Йокич выдает один из лучших перфомансов в плей-офф. Он набирает в среднем... Он только что вынес Леброна с сухим счетом? Леброн обычно не проигрывает всухую.

Гарнетт: Бро выдает сумасшедший перфоманс

Пирс: Я еще никогда не видел, чтобы кто-то настолько доминировал.

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

Никола Йокич – идеал европейского экспорта. Меняет НБА сам, а не меняется ради нее