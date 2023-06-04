Пол Пирс: «Денвер» выиграет финал в пяти матчах. Йокич выдает один из лучших перфомансов в плей-офф»

Теги Пол Пирс Денвер Майами Кевин Гарнетт НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Чемпионы НБА в составе «Бостона» Пол Пирс и Кевин Гарнетт обсудили финал между «Денвером» и «Майами».

Пирс: «Денвер» выиграет финал в пяти матчах... Йокич выдает один из лучших перфомансов в плей-офф. Он набирает в среднем... Он только что вынес Леброна с сухим счетом? Леброн обычно не проигрывает всухую.

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2 комментария

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scorp19
А лучше бы в четырёх, чтобы всех критиков на место поставить и не огорчать Батлера. Не просто так же сделал футболку "ещё четыре".
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Райли Карри
пирс увидел ставку братишки, теперь льет собственные прогнозы
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