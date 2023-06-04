Майкл Мэлоун: «Если Адебайо будет набирать 26 очков, совершая 25 бросков с игры, мы не будем против»

Главный тренер « » заявил, что команду устраивает выступление центрового « » в первом матче финальной серии плей-офф (104:93, 1-0).

«Мы не выходили на площадку со словами, что позволим Бэму Адебайо обыграть нас. Мы выходили с полным уважением к Бэму Адебайо.

Но если он будет набирать 26 очков, совершая 25 бросков с игры, мы не будем против», – сказал тренер.

В первом матче финальной серии Адебайо стал самым результативным в составе «Хит», набрав 26 очков и реализовав 13 из 25 с игры.

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