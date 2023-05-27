Скотти Пиппен: «Майкл Джордан был ужасным игроком до того, как я перешел в «Чикаго»

Теги Майкл Джордан Чикаго НБА Скотти Пиппен Баскетбол

Легендарный форвард «Чикаго» Скотти Пиппен поделился своим мнением об уровне раннего Майкла Джордана.

По мнению Пиппена, его знаменитый одноклубник был далек от идеала в 1987 году, когда он стал игроком «Буллс».

«Я видел игру Майкла Джордана перед тем, как сам перешел в «Буллс». Вы тоже все это видели. Он был ужасным игроком. И он был ужасен с точки зрения совместного выступления с ним. Он только и делал, что решал все один на один, совершал плохие броски.

Но вот мы все же стали настоящей командой, начали побеждать. И все забыли, кем он был. А он был далеко не лучшим игроком в своей категории», – заявил Пиппен.

Пиппен был недоволен тем, как его изобразили в сериале Джордана «Последний танец», с тех пор он позволяет себе критические высказывания в адрес экс-одноклубника.

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4 комментария

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Pavel Nikolaev
не сдержался таки))
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ammen
То есть, год игры с новичком Пиппеном настолько плодотворно повлиял на Джордана, что он за сезон из ужасного игрока превратился в MVP? По моему Скотти себя переоценивает))
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Josep
Да Майкл вообще только благодаря тебе реализовался, так бы шаурмой на вокзале торговал или обувь чистил на Бродвее. Да кем бы он был есл б не ты.. и вообще, должно быть Аир Пиппен, а не вот это вот всё..
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Артём Голобородько
Скотти Пиппен заявил, что мир был ужасен до его рождения.
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