Легендарный форвард « » поделился своим мнением об уровне раннего .

По мнению Пиппена, его знаменитый одноклубник был далек от идеала в 1987 году, когда он стал игроком «Буллс».

«Я видел игру Майкла Джордана перед тем, как сам перешел в «Буллс». Вы тоже все это видели. Он был ужасным игроком. И он был ужасен с точки зрения совместного выступления с ним. Он только и делал, что решал все один на один, совершал плохие броски.

Но вот мы все же стали настоящей командой, начали побеждать. И все забыли, кем он был. А он был далеко не лучшим игроком в своей категории», – заявил Пиппен.

Пиппен был недоволен тем, как его изобразили в сериале Джордана «Последний танец», с тех пор он позволяет себе критические высказывания в адрес экс-одноклубника.

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