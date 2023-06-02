Никола Йокич и Джамал Мюррэй – третья связка в истории с 10+ передачами у обоих в финале НБА

Лидеры « » и стали авторами исторического достижения в первом матче финала НБА против « » (104:93, 1-0).

Йокич отметился 27 очками, 14 передачами и 10 подборами.

Мюррэй набрал 26 очков, также сделав 10 результативных передач.

Как передает NBA Stats, они стали лишь третьей связкой в истории, когда обоим игрокам удалось сделать более 10 передач в матче финала НБА.

Ранее это удавалось и Скотти Пиппену (трижды), а также Мэджику Джонсону и Джеймсу Уорти (дважды).

Для лидеров «Наггетс» прошедший матч был дебютным в рамках финала НБА.

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