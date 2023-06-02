Никола Йокич и Джамал Мюррэй – третья связка в истории с 10+ передачами у обоих в финале НБА
Лидеры «Денвера» Никола Йокич и Джамал Мюррэй стали авторами исторического достижения в первом матче финала НБА против «Майами» (104:93, 1-0).
Йокич отметился 27 очками, 14 передачами и 10 подборами.
Мюррэй набрал 26 очков, также сделав 10 результативных передач.
Как передает NBA Stats, они стали лишь третьей связкой в истории, когда обоим игрокам удалось сделать более 10 передач в матче финала НБА.
Ранее это удавалось Майклу Джордану и Скотти Пиппену (трижды), а также Мэджику Джонсону и Джеймсу Уорти (дважды).
Для лидеров «Наггетс» прошедший матч был дебютным в рамках финала НБА.
От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками
Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»
Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов
1 комментарий