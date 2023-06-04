Брюс Браун: «Никола Йокич делает игру очень легкой»

Форвард «Денвера» рассказал, каково это играть рядом с таким распасовщиком, как .

«Он делает игру очень легкой.

Он видит передачи до того, как они происходят. Я забегал по лицевой, не зная, что он собирается сделать навес, он даже не смотрел на меня, но он бросил мне мяч, и я был не готов.

Но мы всегда должны быть готовы,потому что передача может прийти, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Но он делает игру очень легкой», – сказал Браун.

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