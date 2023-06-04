Кайл Лаури сравнил дуэт Йокич – Мюррэй с Данканом и Паркером

Теги Денвер Кайл Лаури Майами Тим Данкан Тони Паркер НБА НБА плей-офф Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури сравнил лидерский дуэт «Денвера» Никола Йокич – Джамал Мюррэй с прославленными игроками «Сан-Антонио» Тимом Данканом и Тони Паркером.

«Я бы сравнил их с Тимом Данканом и Тони Паркером, честно говоря... Джамал и Йокич, это убийственная парочка», – сказал Лаури.

В первом матче финала НБА Йокич сделал трипл-дабл: за 40 минут на площадке он набрал 27 очков (8 из 12 с игры), 10 подборов и 14 передач.  

Мюррэй набрал 26 очков, а также сделал 10 передач и 6 подборов.

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2 комментария

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Виталий Попов
блин ..да..
очень точно!
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