Разыгрывающий « » сравнил лидерский дуэт « » Никола Йокич – с прославленными игроками «Сан-Антонио» и Тони Паркером.

«Я бы сравнил их с Тимом Данканом и Тони Паркером, честно говоря... Джамал и Йокич, это убийственная парочка», – сказал Лаури.

В первом матче финала НБА Йокич сделал трипл-дабл: за 40 минут на площадке он набрал 27 очков (8 из 12 с игры), 10 подборов и 14 передач.

Мюррэй набрал 26 очков, а также сделал 10 передач и 6 подборов.

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