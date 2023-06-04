Трэйси Макгрэйди: «Если есть человек, с которым я хотел бы сыграть в одной команде, то это Йокич»

Теги Денвер Трэйси Макгрэйди НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Член Зала славы Трэйси Макгрэйди высказал восхищение игрой сербского центрового «Денвера» Николы Йокича.

«Этот парень чертовски хорош. Честное слово. Я не видел никого похожего на него. Центровой ростом 211 сантиметров отдает передачи под кольцо, начинает атаки. Все проходит через него. Это потрясающе.

Он может отдать передачу с одной стороны площадки на другую, вовремя и точно. Может отдать с отскоком от пола между защитниками. Против него невозможно защищаться в трехсекундной зоне, потому что он очень большой. Он прыгает не выше долларовой купюры, но забирает подборы, он невероятен.

Если есть человек, с которым я хотел бы сыграть в одной команде, то это Йокич. Он разыгрывает как Джейсон Кидд. Этим парням не нужно набирать очки, чтобы влиять на игру, но он умеет набирать очки. Чего он только не умеет. В нем есть все, что я люблю в баскетболисте», – сказал Макгрэйди.

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов

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5 комментариев

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BISMARK
"Белым людям прыгать необязательно"
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vladimir.kostrichko
Про Йокича нужно снять фильм:
Белые люди тоже умеют прыгать))))))
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badaboom
Ответ BISMARK
"Белым людям прыгать необязательно"
Пока чeрныe прыгают, беляш мозгом разрывает их лигу
+1
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Алексей Виноградов
ой да ладно, у него 9.8 передачи по сезону всего.
и по плэй-офф 29.8 очка за игру, можно мимо 30-10-10 пролететь в итоге, надо поднапрячься чуток. ;-)
+1
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Jerry Rodrogha
Ответ badaboom
Пока чeрныe прыгают, беляш мозгом разрывает их лигу
"а чего тут думать, прыгать надо!" )))
0
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