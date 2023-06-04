Трэйси Макгрэйди: «Если есть человек, с которым я хотел бы сыграть в одной команде, то это Йокич»

Член Зала славы высказал восхищение игрой сербского центрового « » .

«Этот парень чертовски хорош. Честное слово. Я не видел никого похожего на него. Центровой ростом 211 сантиметров отдает передачи под кольцо, начинает атаки. Все проходит через него. Это потрясающе.

Он может отдать передачу с одной стороны площадки на другую, вовремя и точно. Может отдать с отскоком от пола между защитниками. Против него невозможно защищаться в трехсекундной зоне, потому что он очень большой. Он прыгает не выше долларовой купюры, но забирает подборы, он невероятен.

Если есть человек, с которым я хотел бы сыграть в одной команде, то это Йокич. Он разыгрывает как Джейсон Кидд. Этим парням не нужно набирать очки, чтобы влиять на игру, но он умеет набирать очки. Чего он только не умеет. В нем есть все, что я люблю в баскетболисте», – сказал Макгрэйди.

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов