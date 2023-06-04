Лидер « » отдал должное центровому « » за то, как он играет в защите.

«Все говорят о том, что Йокич делает в атаке, но в защите он тоже на элитном уровне.

Он хорошо двигается для своих габаритов, заставляет соперников колебаться и отказываться от своих намерений в трехсекундной зоне, подбирает и сразу же начинает атаку, находя товарища, который готов бежать в отрыв», – сказал Батлер.

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