Джимми Батлер: «В защите Йокич тоже на элитном уровне»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Никола Йокич Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер отдал должное центровому «Денвера» Николе Йокичу за то, как он играет в защите.

«Все говорят о том, что Йокич делает в атаке, но в защите он тоже на элитном уровне.

Он хорошо двигается для своих габаритов, заставляет соперников колебаться и отказываться от своих намерений в трехсекундной зоне, подбирает и сразу же начинает атаку, находя товарища, который готов бежать в отрыв», – сказал Батлер.

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

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1 комментарий

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Т Le
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