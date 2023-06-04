Лидер « » Никола Йокич оценил уровень своей защиты в плей-офф-2023.

Йокича часто критикуют за слабую игру в обороне, но в решающей части текущего сезона НБА серб прибавил в этом аспекте, о чем ему и сказал журналист.

«Мне должны дать награду. Где она? Ну ладно, шучу... Я шучу.

Не все зависит от меня. Это коллективное усилие. За первые три четверти « » набрал 65, 68 очков? Это отличный результат. В четвертой они набрали больше 30... Все зависит от команды в целом. Когда команда хорошо справляется, со мной то же самое, когда нет, я тоже играю не лучшим образом. Это коллективное усилие», – сказал Йокич.

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