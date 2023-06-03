Кевин Гарнетт: «В этом финале НБА мне нравится тот факт, что речь не идет о противостоянии звезд»

Чемпион НБА Кевин Гарнетт рассказал, чем, по его мнению, примечателен финал между « » и «Майами».

«В этом финале НБА мне нравится тот факт, что речь не идет о противостоянии звезд. Это больше не про Леброна или Дюрэнта. Не звезда против звезды.

Семь, восемь или девять игроков «Денвера» против семи, восьми или девяти игроков «Майами», – заявил Гарнетт.

В первой встрече решающей серии «Наггетс» победили со счетом 104:93.

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