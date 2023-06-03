Кевин Гарнетт: «В этом финале НБА мне нравится тот факт, что речь не идет о противостоянии звезд»

Теги Денвер Майами Кевин Гарнетт НБА НБА плей-офф Баскетбол

Чемпион НБА Кевин Гарнетт рассказал, чем, по его мнению, примечателен финал между «Денвером» и «Майами».

«В этом финале НБА мне нравится тот факт, что речь не идет о противостоянии звезд. Это больше не про Леброна или Дюрэнта. Не звезда против звезды.

Семь, восемь или девять игроков «Денвера» против семи, восьми или девяти игроков «Майами», – заявил Гарнетт.

В первой встрече решающей серии «Наггетс» победили со счетом 104:93.

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6 комментариев

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jqzn88xn6n
Этот финал просто отдушина для фанатов баскетбола. Тактический гений - Споэльстра vs доминирующего Йокича и вообще хорошо укомплектованного Денвера. Побольше бы игр в этом финале!
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ruprekht
в первом матче отмечу отличную работу судей по игнорированию флопов, причем со стороны обеих команд. всегда бы так
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badaboom
Ну да, куда там звездному КД до незвездного Йокича по уровню игры - на разных полюсах ребята
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michaeli
Лучший игрок НБА последних трёх лет плюс игрок который может начать набирать по 50 очков серийно (вспомним пузырь) в финале против игрока который в ПО повышает свой уровень в разы - но да, звёзд в финале нет
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Донован хозяин НБА
Люди на спортсе как обычно читают новости не глазами.
Где КГ сказал, что в командах нет звезд? Гарнетт четко и ясно говорит, что Майами и Денвер играют в командный баскетбол, не заточенный на зависимость от одной суперзвезды и ее подвигов
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mqh9pzrxgf
Ответ jqzn88xn6n
Этот финал просто отдушина для фанатов баскетбола. Тактический гений - Споэльстра vs доминирующего Йокича и вообще хорошо укомплектованного Денвера. Побольше бы игр в этом финале!
Если будет свип, то не так уж и интересно, в первом матче борьбы то особо и не было. Посмотрим что спо придумает во второй
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