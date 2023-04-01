Скаут НБА заявил, что сын звездного из «Лейкес» Бронни Джеймс заслуживает играть в лиге благодаря своим баскетбольным качествам.

« – игрок уровня НБА. Его выберут на драфте не из-за имени, не из-за того, что он сын Леброна.

Он много работает над собой, серьезно относится к делу, у него есть характер», – сказал скаут.

В феврале Джонатан Гивони поставил Джеймса на 10-е место в списке драфт-проспектов 2024 года.

Бронни недавно стал одним из лучших игроков матча McDonald’s All-American, набрав 15 очков.

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