Скаут НБА: «Бронни Джеймс – игрок уровня НБА. Его выберут на драфте не из-за имени»
Скаут НБА заявил, что сын звездного Леброна Джеймса из «Лейкес» Бронни Джеймс заслуживает играть в лиге благодаря своим баскетбольным качествам.
«Бронни Джеймс – игрок уровня НБА. Его выберут на драфте не из-за имени, не из-за того, что он сын Леброна.
Он много работает над собой, серьезно относится к делу, у него есть характер», – сказал скаут.
В феврале Джонатан Гивони поставил Джеймса на 10-е место в списке драфт-проспектов 2024 года.
Бронни недавно стал одним из лучших игроков матча McDonald’s All-American, набрав 15 очков.
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