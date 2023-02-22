Бронни Джеймсу прогнозируют выбор в лотерее драфта-2024

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА драфт НБА ESPN Леброн Джеймс-младший Баскетбол

Леброн Джеймс-младший может быть выбран в лотерее драфта НБА-2024. ESPN поставил сына суперзвезды «Лейкерс» на 10-ю позицию в своем прогнозе.

Джеймс-младший имеет несколько предложений от университетских команд. Бронни получит возможность возможность выставить свою кандидатуру на драфт после того, как проведет сезон-2023/24 в NCAA или в G-лиге.

Джеймс-старший неоднократно говорил, что хочет сыграть с сыном перед завершением карьеры. Он имеет имеет опцию игрока на сезон-2024/25 в контракте с «Лейкерс».

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

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13 комментариев

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lecter666_destiny
Ответ xamer 9
Все таки каким бы масштабным как личность не был Леброн - ваши фантазии неосуществимы. Лейкерс - суперфраншиза, и ее величие важнее желаний игроков. Если не будет договорняка и Бронни с первого раунда уйдёт в какой то клуб, то в этом клубе как минимум сезон и будет играть Джеймс старший. Вопрос только в каком реально раунде будет котироваться Бронни и в желаниях клубов с маленьких рынков заполучить пакет «сын плюс отец». И маловероятно, что какой то договорняк будет для Лейкерс, при котором они заберут Бронни без претензий других команд
Лал суперфраншиза? Смешно звучит для нынешнего отстойника
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Atlichna
Представьте, у вас в команде Леброн осени-2024 на максималке (а Леброн зимы-2023 уже не факт, что плюсовый игрок) и средненький проспект, которому папа выбивает большие игровые минуты. Просто мечта для тренера и ГМа.
+4
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+4
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Cubs-V
Ответ paganism
На месте каких-нибудь Клипперс можно взять его в лотерее и ничего не делать, старшего не подписывать 🤣🤣🤣🤣
Точно. Только у ЛАК нет пика в 2024.
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-1
-1
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paganism
Ответ Cubs-V
А почему Леброн откажется от 50млн в ЛАЛ? И не поедет в следующий сезон к сыну как СА?
На месте каких-нибудь Клипперс можно взять его в лотерее и ничего не делать, старшего не подписывать 🤣🤣🤣🤣
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Nightyork97
Интересно, почему люди так хотят их увидеть вместе. Если условно он выйдет за Шарлотт против ЛАЛ Джеймса, то хайпа будет не меньше. А главное как это все будет происходить внутри, полюбому батек будет выбивать поблажки сынку в одной команде. Только если они выйдут на один матч, а так это бред как по мне.
+1
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Эзотерический Фундаменталист
Надо Брайса подождать. Он интереснее
+5
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Cubs-V
Ответ Кирилл
Как вы думаете, почему Леброн взял опцию игрока на сезон 24/25 ?) Просто так ?) Нет, он просто готовится к тому, что ЛАЛ могут не взять Бронни и поедет в ту команду, которая возьмет его сына.
А почему Леброн откажется от 50млн в ЛАЛ? И не поедет в следующий сезон к сыну как СА?
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-1
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vzi
Ответ Кирилл
Как вы думаете, почему Леброн взял опцию игрока на сезон 24/25 ?) Просто так ?) Нет, он просто готовится к тому, что ЛАЛ могут не взять Бронни и поедет в ту команду, которая возьмет его сына.
Удачи ;)
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Кирилл
Ответ vzi
Если Лейкерс не заберут Бронни на драфте, то Лёба старший заставит обменять их все оставшиеся пики, да хоть и Дэвиса в придачу, лишь бы заполучить сынулю в ростер. ;))
Как вы думаете, почему Леброн взял опцию игрока на сезон 24/25 ?) Просто так ?)

Нет, он просто готовится к тому, что ЛАЛ могут не взять Бронни и поедет в ту команду, которая возьмет его сына.
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+1
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Cubs-V
Начнем с того, как пик ЛАЛ, который у НОП, будет использован.
Если НОП откажется от 24, то скорее всего будет игра Леброна с сыном.
И можно петь о продажной лиге.
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-3
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xamer 9
Ответ vzi
Если Лейкерс не заберут Бронни на драфте, то Лёба старший заставит обменять их все оставшиеся пики, да хоть и Дэвиса в придачу, лишь бы заполучить сынулю в ростер. ;))
Все таки каким бы масштабным как личность не был Леброн - ваши фантазии неосуществимы. Лейкерс - суперфраншиза, и ее величие важнее желаний игроков. Если не будет договорняка и Бронни с первого раунда уйдёт в какой то клуб, то в этом клубе как минимум сезон и будет играть Джеймс старший. Вопрос только в каком реально раунде будет котироваться Бронни и в желаниях клубов с маленьких рынков заполучить пакет «сын плюс отец».

И маловероятно, что какой то договорняк будет для Лейкерс, при котором они заберут Бронни без претензий других команд
+5
0
+5
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Tolball
Ответ vzi
Если Лейкерс не заберут Бронни на драфте, то Лёба старший заставит обменять их все оставшиеся пики, да хоть и Дэвиса в придачу, лишь бы заполучить сынулю в ростер. ;))
У него опция 50лямов на 24год,так что если ЛАЛ ему сына не обменяют,то он может обмен запросить,ну или пожертвовать и перейти в команду сына или ждать следующего сезона.
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vzi
Если Лейкерс не заберут Бронни на драфте, то Лёба старший заставит обменять их все оставшиеся пики, да хоть и Дэвиса в придачу, лишь бы заполучить сынулю в ростер. ;))
+2
-2
0
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