Бронни Джеймсу прогнозируют выбор в лотерее драфта-2024
Леброн Джеймс-младший может быть выбран в лотерее драфта НБА-2024. ESPN поставил сына суперзвезды «Лейкерс» на 10-ю позицию в своем прогнозе.
Джеймс-младший имеет несколько предложений от университетских команд. Бронни получит возможность возможность выставить свою кандидатуру на драфт после того, как проведет сезон-2023/24 в NCAA или в G-лиге.
Джеймс-старший неоднократно говорил, что хочет сыграть с сыном перед завершением карьеры. Он имеет имеет опцию игрока на сезон-2024/25 в контракте с «Лейкерс».
Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?
Нет, он просто готовится к тому, что ЛАЛ могут не взять Бронни и поедет в ту команду, которая возьмет его сына.
Если НОП откажется от 24, то скорее всего будет игра Леброна с сыном.
И можно петь о продажной лиге.
И маловероятно, что какой то договорняк будет для Лейкерс, при котором они заберут Бронни без претензий других команд