Бронни Джеймсу прогнозируют выбор в лотерее драфта-2024

Леброн Джеймс-младший может быть выбран в лотерее драфта НБА-2024. ESPN поставил сына суперзвезды «Лейкерс» на 10-ю позицию в своем прогнозе.

Джеймс-младший имеет несколько предложений от университетских команд. Бронни получит возможность возможность выставить свою кандидатуру на драфт после того, как проведет сезон-2023/24 в NCAA или в G-лиге.

Джеймс-старший неоднократно говорил, что хочет сыграть с сыном перед завершением карьеры. Он имеет имеет опцию игрока на сезон-2024/25 в контракте с «Лейкерс».

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?