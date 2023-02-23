Крис Бруссард: «Не думаю, что кто-то выберет Бронни, чтобы заполучить Леброна»

Известный спортивный эксперт Крис Бруссард считает, что команды не станут выбирать Леброна Джеймса-младшего под высоким номером драфта-2024, чтобы заполучить его отца Леброна Джеймса.

«Я был бы рад, если бы Бронни стал лотерейным пиком драфта. Мне нравится, как он чувствует игру. У него такое же видение площадки и интеллект, как у его отца.

Но никто не выберет лотерейным пиком защитника с ростом 190 сантиметров только потому, что он отлично защищался в школе. Я не думаю, что кто-то выберет Бронни, чтобы заполучить Леброна, которому на тот момент уже будет 40 лет», – сказал Бруссард.

Лотерейный пик – это выбор с 1-го по 14-й.

Джеймс-старший неоднократно говорил, что хочет сыграть с сыном перед завершением карьеры. Он имеет имеет опцию игрока на сезон-2024/25 в контракте с «Лейкерс».

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?