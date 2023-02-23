Крис Бруссард: «Не думаю, что кто-то выберет Бронни, чтобы заполучить Леброна»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА драфт НБА Леброн Джеймс-младший Крис Бруссард Баскетбол

Известный спортивный эксперт Крис Бруссард считает, что команды НБА не станут выбирать Леброна Джеймса-младшего под высоким номером драфта-2024, чтобы заполучить его отца Леброна Джеймса.

«Я был бы рад, если бы Бронни стал лотерейным пиком драфта. Мне нравится, как он чувствует игру. У него такое же видение площадки и интеллект, как у его отца.

Но никто не выберет лотерейным пиком защитника с ростом 190 сантиметров только потому, что он отлично защищался в школе. Я не думаю, что кто-то выберет Бронни, чтобы заполучить Леброна, которому на тот момент уже будет 40 лет», – сказал Бруссард.

Лотерейный пик – это выбор с 1-го по 14-й.

Джеймс-старший неоднократно говорил, что хочет сыграть с сыном перед завершением карьеры. Он имеет имеет опцию игрока на сезон-2024/25 в контракте с «Лейкерс».

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лужин
Странно леброновские гены распределились по потомству. Одному сыну достался атлетизм, а другому рост.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xamer 9
Ответ GerbertS
да потом придется отбиваться от пенса, который всеми силами будет пробивать себе обмен в ту же команду. ну и соответственно, забьет ростер своими корешами и похоронит перспективы команды. уж лучше выбрать другого перспективного парня без довесков.
Поверьте, в лиге хватает команд, которые были бы только рады поднятию интереса к ним, особенно команды с маленьких рынков. Ваши хейтерские рассуждения разбиваются вдребезги о желании клубов заработать на имени одного из величайших игроков всех времён, который через пару лет не будет так сильно забивать платежку, и который одним присутствием заставит всю молодёжь пахать и развиваться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
razval
Ответ GerbertS
да потом придется отбиваться от пенса, который всеми силами будет пробивать себе обмен в ту же команду. ну и соответственно, забьет ростер своими корешами и похоронит перспективы команды. уж лучше выбрать другого перспективного парня без довесков.
ЛеБрон отбегает год с сыном и уйдёт… причем, возможно, на минималке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GerbertS
да потом придется отбиваться от пенса, который всеми силами будет пробивать себе обмен в ту же команду. ну и соответственно, забьет ростер своими корешами и похоронит перспективы команды. уж лучше выбрать другого перспективного парня без довесков.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
Ну да лучше взять условного Криса Данна и радоваться жизни:)
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий