Американская собака по прозвищу Air Corgi (также Steph Furry и Fluffy Mamba) предсказала победу « » над «Майами» в финальной серии НБА.

8-летняя корги стала известной в интернете благодаря своим спортивным прогнозам. Самый популярный ролик с собакой собрал 9,5 миллиона просмотров в соцсети TikTok. Она предсказывала, что « » пройдет « » в семи матчах, но ошиблась.

Корги ранее предсказала выход «Наггетс» в финальную серию. Согласно ее прогнозу, «Денвер» победит «Хит» в шести матчах.

Утверждается, что выбор «Air Corgi» в плей-офф НБА и Кубка Стэнли оказывался точным примерно в 70% случаев.

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