Собака Air Corgi предсказывает победу «Денвера» над «Майами» в финальной серии НБА

Теги светская хроника Денвер Голден Стэйт Лейкерс Майами НБА видео НБА плей-офф Баскетбол

Американская собака по прозвищу Air Corgi (также Steph Furry и Fluffy Mamba) предсказала победу «Денвера» над «Майами» в финальной серии НБА. 

8-летняя корги стала известной в интернете благодаря своим спортивным прогнозам. Самый популярный ролик с собакой собрал 9,5 миллиона просмотров в соцсети TikTok. Она предсказывала, что «Голден Стэйт» пройдет «Лейкерс» в семи матчах, но ошиблась.

Корги ранее предсказала выход «Наггетс» в финальную серию. Согласно ее прогнозу, «Денвер» победит «Хит» в шести матчах.

Утверждается, что выбор «Air Corgi» в плей-офф НБА и Кубка Стэнли оказывался точным примерно в 70% случаев.

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Underpower
Валерий Георгиевич
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Синяя_Борода
У Баркли и паркинса конкурент?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий