Дрэймонд Грин: «Денвер» вышел заряженным на победу. Я знаю, как выглядит команда, нацеленная на чемпионство»

Теги Денвер Голден Стэйт Майами НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин видит в «Денвере» команду чемпионского уровня.

«Денвер» не валяет дурака. Они не играются с едой. Расправились с блюдом и убрали его подальше. Так было в первой серии, во второй серии и, безусловно, в третьей серии. Первая игра финала не стала исключением.

Все говорят: «Да ладно, им немного осталось, скоро устанут». Они сюда не дурачиться пришли. «Наггетс» работали в тренажерном зале, это видно. Вышли во всеоружии заряженные на победу. Я знаю, как выглядит команда, нацеленная на чемпионство», – сказал Грин в очередном обзорном выпуске своего подкаста.

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2 комментария

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Александр Спирин
Аарон Гордон красавчик и одноклубники, что его порыв тут же поддержали.
Смотрел на Бэма. Ему самому не верилось, что дают так свободно бросать. В отличии от Гордона его даже не пытались кормить передачами. Тогда как Аарон практически в одно жало рвал Майами в первую четверть, а ему скидывали ещё и ещё, пока не наестся.
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Djoyin
Ответ Александр Спирин
Аарон Гордон красавчик и одноклубники, что его порыв тут же поддержали. Смотрел на Бэма. Ему самому не верилось, что дают так свободно бросать. В отличии от Гордона его даже не пытались кормить передачами. Тогда как Аарон практически в одно жало рвал Майами в первую четверть, а ему скидывали ещё и ещё, пока не наестся.
Аарон с его неординарными задатками в таком клубе наконец-то имеет возможность для конвертирования своих сверхусилий в чемпионство.
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