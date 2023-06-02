Дрэймонд Грин: «Денвер» вышел заряженным на победу. Я знаю, как выглядит команда, нацеленная на чемпионство»

Форвард « » видит в « » команду чемпионского уровня.

«Денвер» не валяет дурака. Они не играются с едой. Расправились с блюдом и убрали его подальше. Так было в первой серии, во второй серии и, безусловно, в третьей серии. Первая игра финала не стала исключением.

Все говорят: «Да ладно, им немного осталось, скоро устанут». Они сюда не дурачиться пришли. «Наггетс» работали в тренажерном зале, это видно. Вышли во всеоружии заряженные на победу. Я знаю, как выглядит команда, нацеленная на чемпионство», – сказал Грин в очередном обзорном выпуске своего подкаста.

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