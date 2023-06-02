Никола Йокич пошутил, что пытался быть похожим на Шака в игровом плане

Теги Денвер Майами Шакил О′Нил НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Наггетс» Никола Йокича после первого матча финала НБА назвал игрока, на которого пытался быть похожим с раннего возраста.

Йокич отвечал на вопросы в присутствии легенды лиги Шакила О’Нила, который в лучшие годы отличался невероятной силой и доминировал на площадке.

«Думаю, Шак», – сказал Йокич.

«Это многое для меня значит, спасибо, брат. Я ценю это», – ответил О’Нил с ухмылкой.

В первом матче финала с «Хит» (104:93, 1-0) центровой «Денвера» установил рекорд решающих серий НБА по передачам для пятых номеров – он отдал 14 ассистов и совершил лишь 2 потери.

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1 комментарий

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Аркадий Байдерин
До чего же Йокич классный)
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