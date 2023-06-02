Никола Йокич: «Не произношу речи в раздевалке. Для этого у нас есть ветераны»

Теги Денвер Майами НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич после победы в первом матче финала над «Майами» (104:93, 1-0) признался, что не занимается мотивационной работой в раздевалке.

Журналист: Вы вообще выступали перед командой, сегодня или по ходу плей-офф? Что-то вроде мотивационной речи в раздевалке?

Серб сперва отрицательно покачал головой, а затем продолжил после паузы.

Йокич: Нет. Для этого у нас есть ветераны, они отлично справляются. Если послушать их, то они говорят правильные вещи.

Йокич сделал трипл-дабл: за 40 минут на площадке он набрал 27 очков (8 из 12 с игры), 10 подборов и 14 передач.  

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»

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7 комментариев

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alexis2020
Ребята из Денвера просто смотрят на Йокича - и уже мотивированы
+9
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+9
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Archer_Great
Ответ Starkom
у них из ветеранов молчун Грин, Джордан, который только хохмит и Иш Смит ростом 183.
молчуном он может быть на публике, равно как и Джордан хохмит также только на публике, а за кулисами они вполне себе могут выдавать правильные слова.
ну а про рост Смита - это вообще ни разу не аргумент)
+4
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+4
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Starkom
у них из ветеранов молчун Грин, Джордан, который только хохмит и Иш Смит ростом 183.
+2
0
+2
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Azamat Abdukadyroff
Ну какой же Джокер скромный
+1
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Денис Храпунов
Зато на скамейке Никола прям установки даёт по ходу матча.
0
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Сергей Орлов
Ответ alexis2020
Ребята из Денвера просто смотрят на Йокича - и уже мотивированы
А то врежет как Моррису)
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BT
Ответ Starkom
у них из ветеранов молчун Грин, Джордан, который только хохмит и Иш Смит ростом 183.
Думаю, Смит, для которого Денвер - 13я команда в карьере в НБА, отличный кандидат для "ветеранских" речей. Мол, парни, отступать некуда, позади - Денвер, наши болельщики смотрят на нас с окрестных гор и т.д.
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