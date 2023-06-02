Центровой « » Никола Йокич после победы в первом матче финала над «Майами» (104:93, 1-0) признался, что не занимается мотивационной работой в раздевалке.

Журналист: Вы вообще выступали перед командой, сегодня или по ходу плей-офф? Что-то вроде мотивационной речи в раздевалке?

Серб сперва отрицательно покачал головой, а затем продолжил после паузы.

Йокич: Нет. Для этого у нас есть ветераны, они отлично справляются. Если послушать их, то они говорят правильные вещи.

Йокич сделал трипл-дабл: за 40 минут на площадке он набрал 27 очков (8 из 12 с игры), 10 подборов и 14 передач.

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