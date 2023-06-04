Джеймс Боррего стал первым ассистентом главного тренера «Пеликанс»

Теги Новый Орлеан Уилли Грин НБА Джэррон Коллинз Джеймс Боррего Баскетбол

Джеймс Боррего назначен первым ассистентом главного тренера «Нового Орлеана» Уилли Грина, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

45-летний американский специалист провел четыре сезона в качестве главного тренера «Шарлотт» (2018-2022). «Пеликанс» планируют внедрить его атакующую философию, отмечает Воджнаровски.

Также клубу удалось сохранить в тренерском штабе Джэррона Коллинза, который был кандидатом на пост главного тренера «Детройта».

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2 комментария

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artem_71m
Ну вроде хорошо, но при этом у парня не было попаданий в плей-офф в качестве тренера. Зато хороший опыт в САС у Поповича ассистентом.
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La Corsa
Писали же, что он и Стоттс будут ассистентами в Милуоки
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