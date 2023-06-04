Джеймс Боррего стал первым ассистентом главного тренера «Пеликанс»
Джеймс Боррего назначен первым ассистентом главного тренера «Нового Орлеана» Уилли Грина, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
45-летний американский специалист провел четыре сезона в качестве главного тренера «Шарлотт» (2018-2022). «Пеликанс» планируют внедрить его атакующую философию, отмечает Воджнаровски.
Также клубу удалось сохранить в тренерском штабе Джэррона Коллинза, который был кандидатом на пост главного тренера «Детройта».
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