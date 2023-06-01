Уилли Эрнангомес: «Хочу играть и доказать, что могу стать одним из лучших центровых в НБА»

Центровой «Нового Орлеана» Уилли Эрнангомес заявил, что недоволен своей ролью в команде и уже сообщил о своей позиции руководству клуба.

«Я объясню здесь так же, как объяснил на встрече, которая у меня была с руководством «Пеликанс» в конце сезона. Я хочу играть. Единственная причина, по которой я нахожусь в Соединенных Штатах, заключается в том, что я хочу играть в баскетбол, хочу чувствовать свою значимость, хочу доказать, что могу стать одним из лучших центровых в лиге, хочу бороться и помочь своей команде завоевать титул.

Мне нравится в . Я чувствую себя как дома. В этой команде я пробыл дольше всего в своей карьере, ни в «Севилье», ни в «Реале». Я хочу играть, но если они не видят меня в ротации, как в этом сезоне, то я лучше поищу другой клуб, где смогу продолжить расти. Они понимают мою позицию, но решение за ними. Через месяц узнаю, где я», – сказал испанец.

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