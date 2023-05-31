Йонас Валанчюнас: «Хотел бы остаться в «Пеликанс», не исключаю возможность возвращения в Европу в будущем»

Теги Новый Орлеан Turkish Airlines EuroLeague Барселона НБА Йонас Валанчюнас Баскетбол

Центровой «Нового Орлеана» Йонас Валанчюнас признался, что хотел бы продлить контракт с «Пеликанс», а также не исключает возможность возвращения в Европу в будущем.

«Я могу представить себя в европейском клубе. Всю жизнь испытывал симпатию к европейскому баскетболу, поэтому не исключаю такой возможности в будущем.

На данный момент предпочитаю команды с литовскими связями, в том числе «Барселону» с Шарунасом Ясикявичюсом и Рокасом Йокубатисом. Сыграю ли я там когда-нибудь? Трудно сказать. Поддерживать и играть за команду — это две разные вещи.

У нас были некоторые переговоры с «Пеликанс». Думаю, что это лето будет непростым для руководителей клуба, потому что им придется принять несколько ключевых решений. Наш сезон пошел не так, как планировалось, поэтому будут изменения.

Хотел бы остаться и продлить контракт», – сказал литовский центровой.

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2 комментария

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Kraa
30 лет, контракт еще год действует, 15 лямов в принципе по божески. Даже если Пеликанс не продлят, наверняка кто-то еще найдется заинтересованный. В общем ещё годика три-четыре думаю попылит в NBA.
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Костя Кот
хороший игрок, в европу точно еще рано
+3
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