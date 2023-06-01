Хуан Эрнангомес: «Серджо Cкариоло – лучший тренер в моей карьере»

Теги Новый Орлеан Серджо Скариоло сборная Испании НБА Хуан Эрнангомес Баскетбол

Центровой «Нового Орлеана» Хуан Эрнангомес признался, что Серджо Скариоло является его любимым тренером.

«Мы общаемся в переписке, созваниваемся. Наши отношения намного ближе, чем обычно между тренером и игроком. Он является специалистом, под руководством которого я выступал дольше всего. Он видел, как я расту, он дал мне множество возможностей спрогрессировать и помог стать гораздо лучшим игроком.

Серджо – лучший тренер в моей карьере. У нас очень личные отношения, и я с нетерпением жду начала работы с национальной командой, чтобы он мог продолжать корректировать мою игру, требовать большего и улучшать мои навыки», – сказал Эрнангомес.

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