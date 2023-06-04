Терри Стоттс присоединится к штабу Эдриана Гриффина в «Милуоки»

присоединится к штабу нового главного тренера « » Эдриана Гриффина, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Стороны находятся на завершающей стадии подписания соглашения.

65-летний специалист имеет большой опыт работы главным тренером. Стоттс руководил «Атлантой» (2002–2004), «Милуоки» (2005–2007) и «Портлендом» (2012–2021).

Результаты Стоттса на посту главного тренера – 517 побед и 486 поражений (52%). Тренер восемь раз подряд выводил «Портленд» в плей-офф.

«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой