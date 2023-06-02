Джей Джей Редик не смог выбрать между Йокичем и Яннисом в списке 5 игроков, против которых сложнее всего защищаться

Теги Денвер Голден Стэйт Милуоки Джей Джей Редик Филадельфия Финикс НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик назвал пятерку игроков, против которых сложнее всего защищаться.

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт занял 5-ю строчку, центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал 4-м.

Разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри Редик поставил на 3-е место, а центрового «Наггетс» Николу Йокича на второе.

Редик не смог определиться с победителем на фоне успешного выступления лидера «Денвера» в плей-офф, поэтому 2-кратные MVP Никола Йокич («Денвер») и Яннис Адетокумбо («Милуоки») поделили первую строчку списка.

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7 комментариев

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Archer_Great
Чёт не понял, Йокич отдельно второе место и ещё поделил первое с Яннисом? Это как?) Типа Йокича настолько много, настолько он доминирует, что одновременно может занимать два места?))
+8
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+8
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Beloded2007
На первом месте один из братьев Йокича, видимо
+4
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Александр Горлов
Хаслема попробуйте закрыть, профаны
+4
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ПП ПП
я бы на 1 место поставил Зайку Вильямса.... против него труднее всего- ему запрещено фолы свистеть. Вот это проблема. Патаму как это будущее НБа....
+1
0
+1
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pele_kan
Ответ Archer_Great
Чёт не понял, Йокич отдельно второе место и ещё поделил первое с Яннисом? Это как?) Типа Йокича настолько много, настолько он доминирует, что одновременно может занимать два места?))
типа если Яннис и Никола в одной команде, то это ваще вилы)
+1
0
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Light Yagami
Яннису не свистят пробежки, и он это абьюзит максимально, но на нём хотя бы фолить можно и на линию его ставить. А вот Ёкич, действительно, настоящий джаггерноут в аффэнсе.
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anoshkin05@yandex.ru
Ответ Archer_Great
Чёт не понял, Йокич отдельно второе место и ещё поделил первое с Яннисом? Это как?) Типа Йокича настолько много, настолько он доминирует, что одновременно может занимать два места?))
Не влезЖ)
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