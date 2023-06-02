Джей Джей Редик не смог выбрать между Йокичем и Яннисом в списке 5 игроков, против которых сложнее всего защищаться

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик назвал пятерку игроков, против которых сложнее всего защищаться.

Форвард « » занял 5-ю строчку, центровой «Филадельфии» стал 4-м.

Разыгрывающего « » Стефена Карри Редик поставил на 3-е место, а центрового «Наггетс» Николу Йокича на второе.

Редик не смог определиться с победителем на фоне успешного выступления лидера «Денвера» в плей-офф, поэтому 2-кратные MVP Никола Йокич («Денвер») и Яннис Адетокумбо (« ») поделили первую строчку списка.

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