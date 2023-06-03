Джеймс Боррего и Терри Стоттс могут войти в штаб Эдриана Гриффина в «Милуоки»

Эдриан Гриффин еще не был официально представлен в качестве нового главного тренера «Милуоки», но уже работает с руководством клуба над формированием своего штаба, сообщает The Athletic.

В качестве кандидатов на должность ассистента главного тренера «Бакс» называют и . Оба специалиста имеют опыт работы главным тренером. Боррего руководил «Шарлотт» с 2018 по 2022 года, Стоттс работал главным тренером в «Атланте» (2002–2004), « » (2005–2007) и «Портленде» (2012–2021).

В прошлом месяце Гриффин сменил Майк Буденхольцера на посту главного тренера «Бакс». С 48-летним специалистом подписан долгосрочный контракт с зарплатой около 4 млн долларов в год.

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