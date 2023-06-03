Обозреватель «Нетс»: «Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг своей игрой добивались увольнения Стива Нэша»

Теги Бруклин Стив Нэш НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Обозреватель «Нетс» Кристиан Уинфилд заявил, что Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг ответственны за увольнение Стива Нэша, поскольку намеренно играли плохо, чтобы убрать главного тренера.

«Нетс» не уволили Стива Нэша после поражения в серии первого раунда плей-офф всухую, верно? Они дали ему еще семь матчей в начале сезона. Но Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг активно добивались его увольнения своей игрой. 

Я видел, как Кайри в этих семи матчах впервые в жизни бросал трехочковые с разговором и отклонением. С сопротивлением. Мы знали, что он не попадет, верно? Я видел, как Кевин Дюрант разозлился и со всей силы ударил по судейскому столику», – сказал Уинфилд.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

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