Обозреватель «Нетс»: «Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг своей игрой добивались увольнения Стива Нэша»

Обозреватель «Нетс» Кристиан Уинфилд заявил, что и Кайри Ирвинг ответственны за увольнение , поскольку намеренно играли плохо, чтобы убрать главного тренера.

«Нетс» не уволили Стива Нэша после поражения в серии первого раунда плей-офф всухую, верно? Они дали ему еще семь матчей в начале сезона. Но Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг активно добивались его увольнения своей игрой.

Я видел, как Кайри в этих семи матчах впервые в жизни бросал трехочковые с разговором и отклонением. С сопротивлением. Мы знали, что он не попадет, верно? Я видел, как Кевин Дюрант разозлился и со всей силы ударил по судейскому столику», – сказал Уинфилд.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?