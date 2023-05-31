Знаменитый игрок и тренер НБА Стив Нэш сыграет за команду Серии Б «Комо 1907» в футбольном турнире The Soccer Tournament в формате 7 на 7.

Турнир состоится с 1 по 4 июня в Нью-Йорке. Главный приз составит 1 миллион долларов.

В составе «Комо 1907» 49-летний канадец объединит усилия с известным испанским футболистом Сеском Фабрегасом, который является совладельцем клуба.

В первом турнире TST примут участие 32 команды из восьми стран. Шестнадцать клубов после группового этапа выйдут в плей-офф. Помимо «Комо 1907», в мероприятии участвуют команды 7х7 известных европейских клубов, таких как «Боруссия», «Вест Хэм», «Вулверхэмптон» и другие.

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