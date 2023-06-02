«Если кто и заслуживает таких инвестиций, так это Монти Уильямс». Стивен Эй Смит считает, что предложение «Детройта» может оправдать себя

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит высказался по поводу заключения соглашения между « » и новым главным тренером команды .

Как сообщал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, с учетом различных бонусов и опций команды контракт специалиста может достигать 100 млн.

«Он еще не был чемпионом, а теперь он будет самым высокооплачиваемым тренером в истории – это немного шокирует. Но если кто и заслуживает таких инвестиций, так это Монти Уильямс.

Тренер года, вывел « » в финал , если помните, они выиграли 8 матчей подряд в «пузыре» в Орландо. Невероятный лидер, в котором нуждаются молодые игроки «Пистонс». Я очень рад за Монти, он это заслужил», – сказал Смит в эфире FIrst Take.

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