«Если кто и заслуживает таких инвестиций, так это Монти Уильямс». Стивен Эй Смит считает, что предложение «Детройта» может оправдать себя

Теги Детройт Финикс НБА Монти Уильямс Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит высказался по поводу заключения соглашения между «Детройтом» и новым главным тренером команды Монти Уильямсом.

Как сообщал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, с учетом различных бонусов и опций команды контракт специалиста может достигать 100 млн.

«Он еще не был чемпионом, а теперь он будет самым высокооплачиваемым тренером в истории – это немного шокирует. Но если кто и заслуживает таких инвестиций, так это Монти Уильямс.

Тренер года, вывел «Финикс» в финал НБА, если помните, они выиграли 8 матчей подряд в «пузыре» в Орландо. Невероятный лидер, в котором нуждаются молодые игроки «Пистонс». Я очень рад за Монти, он это заслужил», – сказал Смит в эфире FIrst Take.

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2 комментария

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serginn
Пора уже оттолкнуться от дна. Устал ждать...
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Stephan Carrypenko
Ну зп тренера на потолок не влияет , поэтому думаю хуже не будет . Ну и толк должен быть с молодыми
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