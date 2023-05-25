Стивен Эй Смит: «Хочу, чтобы меня признали одним из величайших телевизионных талантов в истории»

Теги НБА Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит признался, что хочет войти в историю как один из самых талантливых людей на телевидении.

«Спайк Ли, Тайлер Перри… Моя цель – достичь их уровня. Я собираюсь продолжить карьеру актера, я наконец-то принял это решение. Я хочу этим заниматься, потому что мне нравится изображать других персонажей.

Думаю, что это поспособствует моей карьере на телевидении, потому что я не доволен тем, чего достиг. В мире спорта да, но я планирую пойти дальше. Я хочу, чтобы по окончании моей карьеры меня признали одним из величайших телевизионных талантов в истории», – заявил Смит.

Говорить о спорте и получать за это $8 млн в год – нереальная мечта?! А вот одному черному мальчику это удалось

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3 комментария

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Korban Cobain
В Марвел - там клоуны нужны.
+2
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Райли Карри
Разве это проблема?!
Тэйтум - лучший игрок
А СЭС - лучший ведущий
Всё, готово!
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si40w
Пока есть Кендрик, то в спортивной журналистике никому не светит первенство, так что может и правда в другом жанре получится
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