Стивен Эй Смит: «Хочу, чтобы меня признали одним из величайших телевизионных талантов в истории»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит признался, что хочет войти в историю как один из самых талантливых людей на телевидении.

«Спайк Ли, Тайлер Перри… Моя цель – достичь их уровня. Я собираюсь продолжить карьеру актера, я наконец-то принял это решение. Я хочу этим заниматься, потому что мне нравится изображать других персонажей.

Думаю, что это поспособствует моей карьере на телевидении, потому что я не доволен тем, чего достиг. В мире спорта да, но я планирую пойти дальше. Я хочу, чтобы по окончании моей карьеры меня признали одним из величайших телевизионных талантов в истории», – заявил Смит.

Говорить о спорте и получать за это $8 млн в год – нереальная мечта?! А вот одному черному мальчику это удалось