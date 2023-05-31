Стивен Эй Смит: «Если мы критиковали Маззуллу за 0-3, то надо и отдать должное за возвращение с 0-3»

Известный ведущий поддержал главного тренера «Бостона» после поражения в серии с « » (3-4).

«Селтикс» уступали 0-3, что непростительно, с учетом уровня его команды, которая считалась всеми более талантливой. Их переиграли. Тут не поспоришь. Но если мы критиковали его за 0-3, то надо и отдать должное за возвращение с 0-3.

Только три команды в истории возвращались с 0-3 и переводили серию в седьмой матч. Нельзя только распинать его за поражение и забывать об этом спасении. О Джо Маззулле можно сказать много вещей», – заявил Стивен Эй.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

Больно маме, больно главной звезде, все степени отчаяния. Упущенный шанс «Бостона» войти в историю – в лицах