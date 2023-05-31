Стивен Эй Смит: «Если мы критиковали Маззуллу за 0-3, то надо и отдать должное за возвращение с 0-3»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Стивен Эй Смит Джо Маззулла Баскетбол

Известный ведущий Стивен Эй Смит поддержал главного тренера «Бостона» Джо Маззуллу после поражения в серии с «Майами» (3-4).

«Селтикс» уступали 0-3, что непростительно, с учетом уровня его команды, которая считалась всеми более талантливой. Их переиграли. Тут не поспоришь. Но если мы критиковали его за 0-3, то надо и отдать должное за возвращение с 0-3.

Только три команды в истории возвращались с 0-3 и переводили серию в седьмой матч. Нельзя только распинать его за поражение и забывать об этом спасении. О Джо Маззулле можно сказать много вещей», – заявил Стивен Эй.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

Больно маме, больно главной звезде, все степени отчаяния. Упущенный шанс «Бостона» войти в историю – в лицах

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4 комментария

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Максим Макеев
Джо Мазулла обычный пассажир
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Bartez1986
Мазулла, как тренер,просто провалил седьмой матч
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Archer_Great
Ну как бы такое. Похвалить чуток, наверное, и можно было бы, будь там нормальная тренерская работа видна в этих трех матчах. Но ее как бы и не было особо, что было заметно в 6 матче больше всего. Да и вообще, если б не шальное добивание от Уайта, то седьмого матча и не было бы.
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bostonKG
Надо было Брауна менять на Дюранта
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