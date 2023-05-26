Стивен Эй Смит: «Предсказываю, что «Майами» выиграет 6-й матч. Если нет, «Бостон» заберет 7-й»
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит дал прогноз на исход финальной серии Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами» (3-2).
«Предсказываю, что «Майами» выиграет 6-й матч в субботу, потому что если они этого не сделают, я считаю, что «Бостон» станет первой командой в истории НБА, которая вернется с 0-3 и победит в серии», – заявил Смит в эфире First Take.
В НБА еще никому не удавалось отыграться с 0-3 в серии плей-офф (0-150 за всю историю).
6-й матч серии пройдет в ночь на воскресенье, 03:30 по московскому времени.
«В Лос-Анджелесе миллионы женщин. Какого черта ты связался с дочкой владельца?» Фил Джексон и Джинни Басс нарушали все правила НБА целых 17 лет
Отец судился с NCAA, крестный играл с Леброном в финале НБА – но звездой баскетбола Тейтума сделала мама
За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе
1 комментарий