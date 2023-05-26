Стивен Эй Смит: «Предсказываю, что «Майами» выиграет 6-й матч. Если нет, «Бостон» заберет 7-й»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит дал прогноз на исход финальной серии Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами» (3-2).

«Предсказываю, что «Майами» выиграет 6-й матч в субботу, потому что если они этого не сделают, я считаю, что «Бостон» станет первой командой в истории НБА, которая вернется с 0-3 и победит в серии», – заявил Смит в эфире First Take.

В НБА еще никому не удавалось отыграться с 0-3 в серии плей-офф (0-150 за всю историю).

6-й матч серии пройдет в ночь на воскресенье, 03:30 по московскому времени.

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1 комментарий

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Kirill HG
Предсказываю, если Майами не выиграет 6-й матч в субботу, то Бостон выиграет 6-й матч в субботу!
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