Центровой «Майами» после первого матча финала против « » (93:104, 0-1) ответил на вопрос журналиста о двух штрафных флоридцев за всю игру.

Данный показатель является антирекордом финальных серий.

Журналист: Я не пытаюсь сделать так, чтобы вас оштрафовали, серьезно. И все же, лишь два штрафных броска против 20... Я хочу сказать, что это большая разница. Но вы, ребята, вроде не жалуетесь на судейство.

Адебайо: Если я отвечу на вопрос, вы заплатите за меня штраф? Не хочется даже затрагивать эту тему. Мы не можем позволять сопернику навязывать нам свою игру... Мы совершили много бросков, во многих случаях промазали вместо того, чтобы попасть в кольцо. Как я уже говорил, мы собираемся посмотреть видео и вернуться к аналитической работе.

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