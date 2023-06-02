Бэм Адебайо о двух штрафных «Майами» за матч: «Если я отвечу на вопрос, вы заплатите за меня штраф?»

Теги Денвер Майами НБА судьи НБА плей-офф Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо после первого матча финала против «Денвера» (93:104, 0-1) ответил на вопрос журналиста о двух штрафных флоридцев за всю игру.

Данный показатель является антирекордом финальных серий.

Журналист: Я не пытаюсь сделать так, чтобы вас оштрафовали, серьезно. И все же, лишь два штрафных броска против 20... Я хочу сказать, что это большая разница. Но вы, ребята, вроде не жалуетесь на судейство.

Адебайо: Если я отвечу на вопрос, вы заплатите за меня штраф? Не хочется даже затрагивать эту тему. Мы не можем позволять сопернику навязывать нам свою игру... Мы совершили много бросков, во многих случаях промазали вместо того, чтобы попасть в кольцо. Как я уже говорил, мы собираемся посмотреть видео и вернуться к аналитической работе.

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4 комментария

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Максим Яблонский
так а за что штрафные давать, просто так? За средние Адебайо или 39 трешек?
+3
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+3
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scorp19
Ответ Максим Яблонский
так а за что штрафные давать, просто так? За средние Адебайо или 39 трешек?
За 0/10 Струса видимо 😂
+1
0
+1
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Виталий Попов
другой ритм и построение игры было у Майами. Адебайо был быстрее Йокича в нападении. А игра строилась именно через него.
по этой же причине и в защите было столько фолов т.к. он не успевал и там и там - и часто тиммейты фолили..
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Cubs-V
Ответ Максим Яблонский
так а за что штрафные давать, просто так? За средние Адебайо или 39 трешек?
Будь на месте Денвера- ЛАЛ, а в противниках условные ГСВ, то тут бы каждый второй писал о вытягивание лигой Лэйкерс за счет штрафных.
А когда идет речь о не о таких медийных командах, то всем плевать. Кому там за что штрафные дают...
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