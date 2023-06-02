Джимми Батлер пришел на первый матч финала в футболке с надписью «Еще четыре»
Лидер «Майами» Джимми Батлер пришел на первый матч финала НБА против «Денвера» в футболке с надписью «Еще четыре».
«Наггетс» начали с победы 104:93, 1-0.
В четверг на счету Батлера 13 очков, 7 подборов и 7 передач при 6 из 14 с игры.
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