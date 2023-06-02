Джимми Батлер пришел на первый матч финала в футболке с надписью «Еще четыре»

Лидер «Майами» пришел на первый матч финала НБА против « » в футболке с надписью «Еще четыре».

«Наггетс» начали с победы 104:93, 1-0.

В четверг на счету Батлера 13 очков, 7 подборов и 7 передач при 6 из 14 с игры.

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»