Джимми Батлер пришел на первый матч финала в футболке с надписью «Еще четыре»

Теги светская хроника Денвер Майами НБА видео НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер пришел на первый матч финала НБА против «Денвера» в футболке с надписью «Еще четыре».

«Наггетс» начали с победы 104:93, 1-0.

В четверг на счету Батлера 13 очков, 7 подборов и 7 передач при 6 из 14 с игры.

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Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»

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7 комментариев

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Maverick_388
В следующий раз придёт в футболке "Ещё три" что ли?)))
+14
0
+14
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Immolate Improved
Даже он не верит в Хит.
+11
0
+11
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DENBO
За 5 минут уже все шутки разобрали))
+9
0
+9
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xamer 9
Ответ Maverick_388
В следующий раз придёт в футболке "Ещё три" что ли?)))
У него были заранее подготовлены две футболки: «ещё 4» и «ещё 3». Одна для поражения, другая для победы
+2
0
+2
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Maverick_388
Ответ DENBO
За 5 минут уже все шутки разобрали))
У тебя тоже пост клевый)
+2
0
+2
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andrew fillini
104:93
+1
0
+1
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Answer1
Надо было конкретнее писать, что еще 4 победы, а не матча.
+1
0
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