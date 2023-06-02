В первом матче финала с « » центровой « » Никола Йокич сделал трипл-дабл.

За 40 минут на площадке серб набрал 27 очков (8 из 12 с игры), 10 подборов и 14 передач. «Наггетс» победили 104:93, 1-0.

Йокич стал вторым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл в первом для себя матче финальной серии.

В 2002 году подобное удалось .

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