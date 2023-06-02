Аарон Гордон после четвертого попадания в 1-й четверти назвал «Хит» «слишком маленькими»
Форвард «Денвера» Аарон Гордон на первых минутах стартовой встречи финала НБА с «Майами» (104:93, 1-0) отметился четырьмя попаданиями с игры.
После очередного точного броска Гордон прокричал, что «Хит» «слишком маленькие».
В активе Гордона 16 очков и 6 подборов при 7 из 10 с игры.
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Йокич и Гордон остаётся с каким-нибудь андерсайзом.