Аарон Гордон после четвертого попадания в 1-й четверти назвал «Хит» «слишком маленькими»

Теги Денвер Майами НБА видео НБА плей-офф Аарон Гордон Баскетбол

Форвард «Денвера» Аарон Гордон на первых минутах стартовой встречи финала НБА с «Майами» (104:93, 1-0) отметился четырьмя попаданиями с игры.

После очередного точного броска Гордон прокричал, что «Хит» «слишком маленькие».

В активе Гордона 16 очков и 6 подборов при 7 из 10 с игры.

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3 комментария

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Lumex
Ну, тут по делу. Майами ниже Денвера на позицию. Когда Гордон стоит с Бэмом уже кажется полные составы на площадке. Потом сзади добегает
Йокич и Гордон остаётся с каким-нибудь андерсайзом.
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sonny91
денвер(особенно гордон) классно использовали свое преимущество в размере и свежести, очень много вообщем то легких мячей из под кольца после продавливания, в финале это особенно важно тк давление и ответственность могут снизить % бросков(бостон не даст соврать). но я бы все таки поостерегся драконить батлера, зачем подливать в бак соперника дополнительное топливо которого им после 7 матчей с бостоном может не хватать
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