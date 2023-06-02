Форвард « » на первых минутах стартовой встречи финала НБА с « » (104:93, 1-0) отметился четырьмя попаданиями с игры.

После очередного точного броска Гордон прокричал, что «Хит» «слишком маленькие».

В активе Гордона 16 очков и 6 подборов при 7 из 10 с игры.

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов