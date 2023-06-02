Гэйб Винсент: «Серия длится до четырех побед. Мы внесем коррективы»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Гэйб Винсент Баскетбол

Разыгрывающий «Майами» Гэйб Винсент заявил о том, что в команде спокойно восприняли поражение в первом матче финальной серии с «Денвером» (93:104, 0-1).

«Серия длится до четырех побед. Это затяжное противостояние. Мы внесем коррективы.

Мы сделаем выводы после этого поражения», – заявил Винсент.

На счету Винсента 19 очков и 5 передач при 7 из 14 с игры.

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов

«76-м» нужен новый тренер, «Лейкерс» – звезда в атаке, а «Голден Стэйт» – помощь для Карри. Что узнали о себе неудачники плей-офф

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий