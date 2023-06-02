Гэйб Винсент: «Серия длится до четырех побед. Мы внесем коррективы»
Разыгрывающий «Майами» Гэйб Винсент заявил о том, что в команде спокойно восприняли поражение в первом матче финальной серии с «Денвером» (93:104, 0-1).
«Серия длится до четырех побед. Это затяжное противостояние. Мы внесем коррективы.
Мы сделаем выводы после этого поражения», – заявил Винсент.
На счету Винсента 19 очков и 5 передач при 7 из 14 с игры.
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