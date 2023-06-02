Разыгрывающий « » заявил о том, что в команде спокойно восприняли поражение в первом матче финальной серии с « » (93:104, 0-1).

«Серия длится до четырех побед. Это затяжное противостояние. Мы внесем коррективы.

Мы сделаем выводы после этого поражения», – заявил Винсент.

На счету Винсента 19 очков и 5 передач при 7 из 14 с игры.

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