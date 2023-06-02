Джамал Мюррэй: «У «Денвера» множество различных опций в атаке»
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй назвал сильную сторону команды после победы над «Майами» (104:93, 1-0) в первом матче финальной серии.
Мюррэй набрал 26 очков, центровой Никола Йокич оформил девятый трип-дабл в плей-офф – 27 очков, 10 подборов и 14 передач.
«В этом прелесть нашей команды. У нас множество различных опций, много игроков, на которых надо обращать внимание. Приходится обороняться против каждого. Мы же играем по ситуации, можем импровизировать. Это очень здорово», – заявил Мюррэй.
Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов
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