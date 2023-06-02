Разыгрывающий « » назвал сильную сторону команды после победы над « » (104:93, 1-0) в первом матче финальной серии.

Мюррэй набрал 26 очков, центровой Никола Йокич оформил девятый трип-дабл в плей-офф – 27 очков, 10 подборов и 14 передач.

«В этом прелесть нашей команды. У нас множество различных опций, много игроков, на которых надо обращать внимание. Приходится обороняться против каждого. Мы же играем по ситуации, можем импровизировать. Это очень здорово», – заявил Мюррэй.

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов