Центровой « » прокомментировал свою необычную статистику после первой половины стартового матча финальной серии с « » (104:93, 1-0).

Йокич набрал 10 очков и 10 передач, совершив всего три броска с игры.

«Мне необязательно бросать и необязательно набирать очки, чтобы оказывать влияние на игру», – заявил Йокич.

Двукратный MVP в итоге оформил девятый трип-дабл в плей-офф – 27 очков, 10 подборов и 14 передач.

«Самое главное – выиграть матч. Я стараюсь добиться победы любыми возможными способами», – сказал серб.

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов