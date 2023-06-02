Никола Йокич: «Мне необязательно набирать очки, чтобы оказывать влияние на игру»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал свою необычную статистику после первой половины стартового матча финальной серии с «Майами» (104:93, 1-0).

Йокич набрал 10 очков и 10 передач, совершив всего три броска с игры.

«Мне необязательно бросать и необязательно набирать очки, чтобы оказывать влияние на игру», – заявил Йокич.

Двукратный MVP в итоге оформил девятый трип-дабл в плей-офф – 27 очков, 10 подборов и 14 передач.

«Самое главное – выиграть матч. Я стараюсь добиться победы любыми возможными способами», – сказал серб.

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов

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3 комментария

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Eliza77
Йокич, конечно, монстр ! Даже как-то гордишься сербом)
+2
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TFP_Sports
Гений
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KasperSurgut
Мне не обязательно даже выходить на паркет, мое имя позволит выиграть этот матч...)
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