Майкл Мэлоун: «Напомнил команде, что «Майами» начинал три предыдущие серии с выездных побед»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

«Денвер» с победы начал финальную серию с «Майами» – 104:93, 1-0.

«Хит» в этом розыгрыше плей-офф имели результат 3-0 в первых матчах серий, все они были одержаны на выезде («Милуоки», «Нью-Йорк», «Бостон»).

По словам главного тренера «Наггетс» Майкла Мэлоуна, он обсудил этот момент с командой.

«Напомнил команде, что «Майами» начинал три предыдущие серии с выездных побед. Это было одной из ключевых тем перед игрой.

Возможно, наши парни не знали, но «Майами» побеждал на старте серий в Милуоки, в Нью-Йорке и в Бостоне. Нам не хотелось, чтобы это повторилось и они взяли серию под свой контроль на нашей площадке», – заявил Мэлоун.

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов

«76-м» нужен новый тренер, «Лейкерс» – звезда в атаке, а «Голден Стэйт» – помощь для Карри. Что узнали о себе неудачники плей-офф

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lokomotiv__1992
Хит те же Лал) Денвер даже перестраиваться не надо .. так же брали первую игру на выезде а потом контролировали серию так или иначе . пытались.. так же игра идёт от защиты .. так же достаточно вроде адресатов в нападении.. но Денверу и те и те уступают
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий