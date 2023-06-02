Майкл Мэлоун: «Напомнил команде, что «Майами» начинал три предыдущие серии с выездных побед»

«Денвер» с победы начал финальную серию с «Майами» – 104:93, 1-0.

«Хит» в этом розыгрыше плей-офф имели результат 3-0 в первых матчах серий, все они были одержаны на выезде («Милуоки», «Нью-Йорк», «Бостон»).

По словам главного тренера «Наггетс» , он обсудил этот момент с командой.

«Напомнил команде, что « » начинал три предыдущие серии с выездных побед. Это было одной из ключевых тем перед игрой.

Возможно, наши парни не знали, но «Майами» побеждал на старте серий в Милуоки, в Нью-Йорке и в Бостоне. Нам не хотелось, чтобы это повторилось и они взяли серию под свой контроль на нашей площадке», – заявил Мэлоун.

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