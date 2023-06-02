«Денвер» с победы начал финальную серию с « » – 104:93, 1-0.

«Наггетс» по-прежнему не проигрывают в плей-офф-2023 на домашней площадке. В Денвере команда побеждала во всех матчах серий с «Миннесотой», «Финиксом» и «Лейкерс».

«Хит» в этом розыгрыше плей-офф имели результат 3-0 в первых матчах серий, все они были одержаны на выезде («Милуоки», «Нью-Йорк», «Бостон»).

По статистике победители первых матчей в финальных сериях НБА берут титул почти в 70% случаев.

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