«Денвер» по-прежнему не проигрывает в плей-офф-2023 на домашней площадке
«Денвер» с победы начал финальную серию с «Майами» – 104:93, 1-0.
«Наггетс» по-прежнему не проигрывают в плей-офф-2023 на домашней площадке. В Денвере команда побеждала во всех матчах серий с «Миннесотой», «Финиксом» и «Лейкерс».
«Хит» в этом розыгрыше плей-офф имели результат 3-0 в первых матчах серий, все они были одержаны на выезде («Милуоки», «Нью-Йорк», «Бостон»).
По статистике победители первых матчей в финальных сериях НБА берут титул почти в 70% случаев.
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