«Монако» сделал крупное предложение Николе Миротичу

«Монако» сделал крупное предложение форварду «Барселоны» (32 года, 208 см), сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Бывший игрок НБА с большой долей вероятности покинет испанский клуб этим летом. « » ведет переговоры с обеими сторонами о возможном переходе.

Ранее сообщалось, что « » попросила Миротича урезать зарплату на 50 процентов в связи с существенным сокращением бюджета клуба на следующий сезон.

В контракте форварда с «Барселоной» осталось два года. Миротич зарабатывает около 11 миллионов евро за сезон.

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