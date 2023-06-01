«Монако» сделал крупное предложение Николе Миротичу
«Монако» сделал крупное предложение форварду «Барселоны» Николе Миротичу (32 года, 208 см), сообщает инсайдер Маттео Андреани.
Бывший игрок НБА с большой долей вероятности покинет испанский клуб этим летом. «Монако» ведет переговоры с обеими сторонами о возможном переходе.
Ранее сообщалось, что «Барселона» попросила Миротича урезать зарплату на 50 процентов в связи с существенным сокращением бюджета клуба на следующий сезон.
В контракте форварда с «Барселоной» осталось два года. Миротич зарабатывает около 11 миллионов евро за сезон.
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