«Монако» сделал крупное предложение Николе Миротичу

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Франции Никола Миротич Монако Баскетбол

«Монако» сделал крупное предложение форварду «Барселоны» Николе Миротичу (32 года, 208 см), сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Бывший игрок НБА с большой долей вероятности покинет испанский клуб этим летом. «Монако» ведет переговоры с обеими сторонами о возможном переходе.

Ранее сообщалось, что «Барселона» попросила Миротича урезать зарплату на 50 процентов в связи с существенным сокращением бюджета клуба на следующий сезон.

В контракте форварда с «Барселоной» осталось два года. Миротич зарабатывает около 11 миллионов евро за сезон.

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2 комментария

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Vano from Tbilisi
чувак не оправдывает свою зп и на четверть. Его брали для доминирования в ЕЛ, а он лажает раз за разом в важных матчах. Игрок уровня нынешнего зенита или локомотива
+5
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+5
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havoc3
Ответ Vano from Tbilisi
чувак не оправдывает свою зп и на четверть. Его брали для доминирования в ЕЛ, а он лажает раз за разом в важных матчах. Игрок уровня нынешнего зенита или локомотива
там и с тренером проблема
0
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