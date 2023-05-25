«Барселона» попросила Николу Миротича урезать зарплату на 50 процентов

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Испании Никола Миротич Баскетбол

Форвард «Барселоны» Никола Миротич стал первым игроком, которого испанский клуб попросил урезать зарплату, сообщает издание Sport.es.

Согласно источникам, «Барса» уже связалась с игроком и сообщила, что ему придется либо сократить зарплату на 50 процентов, либо покинуть команду по окончании нынешнего сезона.

У форварда осталось еще два года по контракту с «Барселоной». Миротич зарабатывает около 11 миллионов евро за сезон.

Ранее стало известно, что «Барселоне» придется урезать бюджет клуба на следующий сезон на 20-25 процентов.

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2 комментария

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Ебздрогыч
Я смотрю, это фишка Барселоны во всех видах спорта?
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Аскар Батыров
Месси сожрал и баскет. бюджет?
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