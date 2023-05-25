«Барселона» попросила Николу Миротича урезать зарплату на 50 процентов

Форвард «Барселоны» стал первым игроком, которого испанский клуб попросил урезать зарплату, сообщает издание Sport.es.

Согласно источникам, «Барса» уже связалась с игроком и сообщила, что ему придется либо сократить зарплату на 50 процентов, либо покинуть команду по окончании нынешнего сезона.

У форварда осталось еще два года по контракту с «Барселоной». Миротич зарабатывает около 11 миллионов евро за сезон.

Ранее стало известно, что «Барселоне» придется урезать бюджет клуба на следующий сезон на 20-25 процентов.

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