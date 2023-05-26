Ни один игрок «Барселоны» не попал в первую символическую сборную чемпионата Испании. Команда завершила регулярку на 1-й строчке

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В среду завершился регулярный чемпионат Испании-2022/23.

Лига ACB опубликовала символические сборные игроков.

Окончательный результат был определен после объединения четырех равных частей: голосования игроков (25%), тренеров (25%), СМИ (25%) и болельщиков (25%).

Дариус Томпсон и Маркус Ховард из «Басконии», Джанан Муса и Эди Тавареш из мадридского «Реала» и Гиорги Шермадини из «Тенерифе» вошли в первую команду.

Примечательно, что в первой пятерке нет игроков «Барселоны», которая завершила регулярный чемпионат на 1-м месте в турнирной таблице.

Два игрока «Барселоны» были выбраны во вторую сборную – Николас Лапровиттола и Никола Миротич. Еще один игрок «Тенерифе» – Марселиньо Уэртас – также попал во вторую пятерку. Завершают вторую сборную два игрока из «Ховентуда» – Хоэль Парра и Анте Томич.

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