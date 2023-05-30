Никола Миротич, скорее всего, покинет «Барселону»

Форвард «Барселоны» (32 года, 208 см) с большой долей вероятности покинет испанский клуб этим летом.

Первым об этом сообщил твиттер-аккаунт Home of Glory. Испанское издание Mundo Deportivo подтвердило информацию со ссылкой на источники, близкие к клубу.

Ранее сообщалось, что « » попросила Миротича урезать зарплату на 50 процентов в связи с существенным сокращением бюджета клуба на следующий сезон.

У форварда осталось еще два года по контракту с «Барселоной». Миротич зарабатывает около 11 миллионов евро за сезон.

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